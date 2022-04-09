Санкции ЕС, рейтинг S&P, «ненормальные» торговые отношения с США: главное для бизнеса 9 апреля

Ахмед Садулаев
RB.RU продолжает освещать главные новости для бизнеса на фоне украинских событий: новый пакет санкций ЕС, прекращение нормальных торговых отношений с США, приостановка деятельности компаний и другие новости 9 апреля.
Санкции ЕС, рейтинг S&P, «ненормальные» торговые отношения с США: главное для бизнеса 9 апреляАхмед Садулаев
Мир
- Евросоюз опубликовал содержание пятого пакета санкций в отношении России. Под ограничения, в частности, попали Игорь и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, гендиректор Ozon Александр Шульгин, а также руководители ряда российских СМИ.
- S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/D (выборочный дефолт) после выплат купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям. Рейтинг в национальной валюте остается на уровне CC/C.
- Президент США Джо Байден подписал законы о запрете импорта российских энергоносителей и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью до 2024 года.
- Каймановы острова в рамках реализации антироссийских санкций заморозили $7,3 млрд активов (Cayman Compass).
Бизнес
- Китайский производитель телеком-оборудования и мобильных телефонов Huawei отправил в месячный отпуск часть работников российского офиса. Причина — приостановка продаж из-за «боязни вторичных санкций» (Forbes).
- Японские страховщики перестали заключать и продлевать контракты с компаниями из Японии, работающими в России (Kyodo).
- Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power в этом году откажется от закупок российского угля (NHK). На поставки из России приходилось около 7% от общего объема закупаемого угля.
Финансы
- ЦБ отменил комиссию на покупку валюты у брокеров в 12%, она действовала больше месяца.
- Датский Saxo Bank уведомил клиентов из России и Беларуси о прекращении обслуживания их брокерских счетов с 6 июня.
Фото: Unsplash
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