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Британский финтех-стартап выходца из Revolut привлек £12 млн инвестиций

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Британский финтех-сервис Apron выходца из Revolut Богдана Узбекова привлек £12 млн в раунде A, проводимом венчурной компанией Index Ventures. В раунде также участвовали Bessemer Venture Partners и Visionaries Club. Стартап также представил новые финансовые продукты Apron Hub и Apron Snap, рассказал Узбеков.

Британский финтех-стартап выходца из Revolut привлек £12 млн инвестиций

Apron была зарегистрирована в Великобритании еще в 2021 году, но о старте работы сервиса объявили только в 2023. Компания предлагает b2b приложение с набором инструментов, которые позволяют удобно управлять коммерческими финансами и бухгалтерией и экономить время на проверке различных счетов.

По словам предпринимателя, инвестиции позволят масштабировать проект и предложить продукт уже более крупным компаниям. В течение двух лет Apron работал в основном с малым и средним бизнесом.

Узбеков рассказал о крупных обновлениях, благодаря которым сервис хочет выйти в сегмент крупного бизнеса.

Apron Hub — это сервис, ориентированный для работы крупных команд, обрабатывающих транзакции множества предприятий.

Сервис позволяет добавить членов команды и указать для каждого задачи и настраивать рабочие процессы.

Также компания анонсировала Apron Snap, инструмент, который моментально и автоматически регистрирует счета. Запуск запланирован на начало 2024 года

Измени свой подход к финансам и начни инвестировать – большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов по инвестициям.

Помимо обновлений в сервисе Узбеков рассказал о расширении команды, к ней присоединились Ярослав Кравченко (operation manager) и Дебби Дрейфус (CSM).

Фото на обложке: ASDF_MEDIA / Shutterstock

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