Электромобиль на солнечных батареях впервые проехал 500 км без подзарядки
Американский стартап Aptera Motors провел первую тестовую поездку электромобиля на солнечных батареях по дорогам общего пользования США. Как сообщается в пресс-релизе, предсерийная модель двухместной машины преодолела более 300 миль (480 км) на солнечной энергии.
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Маршрут стартовал в городе Флагстафф (Аризона) и проходил в основном по знаменитому шоссе 66. Конечная точка находилась в округе Импириал на юго-востоке штата Калифорния.
Маршрут тестового заезда из Аризоны в Калифорнию. Фото: Aptera
Как отмечают организаторы теста, солнечные панели на кузове авто принимали до 300 Вт солнечной энергии еще до начала дня. На маршруте в условиях облачности они принимали более 545 Вт.
«За время своего путешествия протяженностью более 300 миль автомобиль справился со всеми выпавшими на его долю условиями: горными перевалами, 18-колесными грузовиками, ухабами, пустынными ветрами, шоссе и извилистыми сельскими дорогами», — говорится в сообщении.
Каким образом была заряжена батарея перед началом поездки, Aptera не уточняет. При этом бортовое зарядное устройство мощностью 6,6 кВт может заряжаться от сетевых станций разъемом NACS, а не только от солнца.
- Aptera Motors анонсировала появление трехколесного электрокара с солнечными панелями в 2022 году, в том же году компания планировала начать выпуск первых предсерийных автомобилей.
- На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2025 Aptera продемонстрировала готовую к массовому производству версию электрокара. Сообщалось, что он имеет запас хода 643 км на одной зарядке и способен преодолевать до 64 км в день на энергии солнца.
Фото на обложке: Aptera / YouTube
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