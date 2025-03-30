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Электромобиль на солнечных батареях впервые проехал 500 км без подзарядки

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Американский стартап Aptera Motors провел первую тестовую поездку электромобиля на солнечных батареях по дорогам общего пользования США. Как сообщается в пресс-релизе, предсерийная модель двухместной машины преодолела более 300 миль (480 км) на солнечной энергии.

Электромобиль на солнечных батареях впервые проехал 500 км без подзарядки
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Маршрут стартовал в городе Флагстафф (Аризона) и проходил в основном по знаменитому шоссе 66. Конечная точка находилась в округе Импириал на юго-востоке штата Калифорния.

Маршрут тестового заезда Aptera

Маршрут тестового заезда из Аризоны в Калифорнию. Фото: Aptera

Как отмечают организаторы теста, солнечные панели на кузове авто принимали до 300 Вт солнечной энергии еще до начала дня. На маршруте в условиях облачности они принимали более 545 Вт.

«За время своего путешествия протяженностью более 300 миль автомобиль справился со всеми выпавшими на его долю условиями: горными перевалами, 18-колесными грузовиками, ухабами, пустынными ветрами, шоссе и извилистыми сельскими дорогами», — говорится в сообщении.

Каким образом была заряжена батарея перед началом поездки, Aptera не уточняет. При этом бортовое зарядное устройство мощностью 6,6 кВт может заряжаться от сетевых станций разъемом NACS, а не только от солнца.

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  • Aptera Motors анонсировала появление трехколесного электрокара с солнечными панелями в 2022 году, в том же году компания планировала начать выпуск первых предсерийных автомобилей.
  • На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2025 Aptera продемонстрировала готовую к массовому производству версию электрокара. Сообщалось, что он имеет запас хода 643 км на одной зарядке и способен преодолевать до 64 км в день на энергии солнца.

Фото на обложке: Aptera / YouTube

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