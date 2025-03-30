Электромобиль на солнечных батареях впервые проехал 500 км без подзарядки

Американский стартап Aptera Motors провел первую тестовую поездку электромобиля на солнечных батареях по дорогам общего пользования США. Как сообщается в пресс-релизе , предсерийная модель двухместной машины преодолела более 300 миль (480 км) на солнечной энергии.

Маршрут стартовал в городе Флагстафф (Аризона) и проходил в основном по знаменитому шоссе 66. Конечная точка находилась в округе Импириал на юго-востоке штата Калифорния.

Маршрут тестового заезда из Аризоны в Калифорнию. Фото: Aptera

Как отмечают организаторы теста, солнечные панели на кузове авто принимали до 300 Вт солнечной энергии еще до начала дня. На маршруте в условиях облачности они принимали более 545 Вт.

«За время своего путешествия протяженностью более 300 миль автомобиль справился со всеми выпавшими на его долю условиями: горными перевалами, 18-колесными грузовиками, ухабами, пустынными ветрами, шоссе и извилистыми сельскими дорогами», — говорится в сообщении.

Каким образом была заряжена батарея перед началом поездки, Aptera не уточняет. При этом бортовое зарядное устройство мощностью 6,6 кВт может заряжаться от сетевых станций разъемом NACS, а не только от солнца.

Aptera Motors анонсировала появление трехколесного электрокара с солнечными панелями в 2022 году, в том же году компания планировала начать выпуск первых предсерийных автомобилей.

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2025 Aptera продемонстрировала готовую к массовому производству версию электрокара. Сообщалось, что он имеет запас хода 643 км на одной зарядке и способен преодолевать до 64 км в день на энергии солнца.

Фото на обложке: Aptera / YouTube