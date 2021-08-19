Крупнейший в России крытый аквапарк подал заявление о банкротстве

Новосибирский крытый аквапарк «Аквамир» – самый крупный в России с вместимостью 2,5 тыс. человек, подал заявление о банкротстве. Его долги перед кредиторами составили 2,2 млрд рублей.

О том, что предприятие проходит процедуру банкротства, свидетельствуют данные из ЕГРЮЛ.

Согласно информации из единого госреестра юрлиц, долги «Аквамира» перед кредиторами составляют 2,2 млрд рублей. На конец 2020 года баланс средств фирмы упал на 80% до 8,3 млн рублей, чистый убыток составил 23,4 млн рублей.

Одним из владельцев ООО «Аквапарк Аквамир» является ООО «Капитал» с долей 76%. Его единственным учредителем является Валентина Рябкова, ранее владевшая предприятием по оптовой торговле электроприборами, которое было ликвидировано в 2016 году – тогда и был открыт «Аквамир». Также долей в аквапарке владеет Петр Овчинников – заслуженный строитель Новосибирской области, чья фирма построила «Аквамир».

Крытый аквапарк в Новосибирске является крупнейшим в России. Его площадь составляет 40 тыс. кв. м., а вместимость отдыхающих – 2,5 тыс. человек.

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Фото: akvaparknsk.ru