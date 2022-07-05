МТС разработала промышленные 5G AR-очки

МТС и стартап PIME разработали промышленные 5G AR-очки. При их использовании предприятия смогут повысить безопасность на производстве и снизить количество брака при сборке изделий на 80%.
О разработке RB рассказал представитель МТС. AR-очки PIME 5G Glass отображают видеоинструкции, карты, 3D-модели, навигационную информацию, позволяют выйти на видеосвязь.
Устройство работает на сетях 5G и LTE с использованием платформы периферийных вычислений edge computing, что позволило сделать очки дешевле и легче аналогов. Рабочий прототип очков весит 384 грамма в максимальной комплектации и 52 грамма в минимальной.
Скорость передачи данных на очках во время тестирования на 5G составила 210 Мб/с, на LTE – 50 Мб/c. Наилучшую работоспособность очков обеспечит подключение к сетям 5G, уточнили в МТС.
Производство устройств планируют запустить в 2023 году на предприятиях в Рязани и Петербурге. Стоимость гаджета будет различаться в зависимости от комплектации при минимальной цене в 40 тыс. рублей.
Фото: МТС
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