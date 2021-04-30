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AR по-швейцарски: стартап WayRay открывает производство в Цюрихе

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Российско-швейцарский стартап WayRay, разрабатывающий голографические дисплеи дополненной реальности, завершает строительство собственной производственной площадки и технологического центра в Цюрихе.

AR по-швейцарски: стартап WayRay открывает производство в Цюрихе

Компания будет использовать площади комплекса швейцарской компании RUAG, специализирующейся на производстве аэрокосмической и военной техники, сообщили в WayRay для RB.RU.

«Это отличное место для создания опытного производства, потому что мы буквально окружены ведущими мировыми автоконцернами. Плюс сюда удобно привлекать таланты со всей Европы. Вместе с инжиниринговым центром в России это даёт идеальную связку для развития международной deep-tech компании», – заявил основатель и генеральный директор WayRay Виталий Пономарёв.

В новом комплексе расположится опытное производство всех компонентов, а также 16 лабораторий, цеха мелкосерийной и среднесерийной сборки и офисные помещения. На новой площадке будет работать более 100 сотрудников. 

Для отработки интеграции систем WayRay на серийных автомобилях будут созданы отдельные зоны для разных автопроизводителей. Благодаря этому специалисты, работающие в интересах конкурирующих компаний, не будут пересекаться друг с другом, что необходимо для соблюдения NDA, отмечают в WayRay.

Также компания планирует открыть ещё одну площадку Yummi в Москве. В апреле этого года компания уже открыла дополнительный офис в столице под названием Spectrum.

В числе разработок WayRay — встроенный голографический AR-дисплей для автопроизводителей, с которым компания намерена выйти на широкий рынок к 2023 году. Заявлено, что WayRay уже сотрудничает с 20 автопроизводителями, а в число непосредственных инвесторов компании входят Porsche AG и Hyundai Motor.

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Фото: WayRay.

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