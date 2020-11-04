Aramco Innovations ищет технологические решения для нефтегазовой отрасли

С 7 ноября по 13 декабря состоится конкурс Aramco Upstream Solutions Technathon 2020. Участники решат задачи нефтегазовой промышленности, а победители разделят денежный приз в 650 тыс. рублей. Мероприятие пройдет онлайн.

Присоединиться могут команды до пяти человек и отдельные специалисты. За четыре недели участники пообщаются с экспертами и разработают прототип с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Все задания, общение и презентация проектов будут проходить на английском языке.

Среди задач:

реконструкция цифровой модели горных пород;

ускорение моделирования распространения волн;

система управления с ИИ для поддержания уровня нефти в трубопроводе и другие.

Участники представят свои проекты жюри 13 декабря. Победители получат денежные призы:

300 тыс. рублей за первое место; 150 тыс. рублей за второе место; 100 тыс. рублей за третье место; Специальные награды по 50 тыс. рублей.

Участие бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Aramco Innovations — исследовательская организация и дочернее предприятие Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии.



Фото на обложке: Oil and Gas Photographer / Shutterstock