Aramco Innovations ищет технологические решения для нефтегазовой отрасли

С 7 ноября по 13 декабря состоится конкурс Aramco Upstream Solutions Technathon 2020. Участники решат задачи нефтегазовой промышленности, а победители разделят денежный приз в 650 тыс. рублей. Мероприятие пройдет онлайн.
Присоединиться могут команды до пяти человек и отдельные специалисты. За четыре недели участники пообщаются с экспертами и разработают прототип с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Все задания, общение и презентация проектов будут проходить на английском языке.
Среди задач:
- реконструкция цифровой модели горных пород;
- ускорение моделирования распространения волн;
- система управления с ИИ для поддержания уровня нефти в трубопроводе и другие.
Участники представят свои проекты жюри 13 декабря. Победители получат денежные призы:
- 300 тыс. рублей за первое место;
- 150 тыс. рублей за второе место;
- 100 тыс. рублей за третье место;
- Специальные награды по 50 тыс. рублей.
Участие бесплатное. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Aramco Innovations — исследовательская организация и дочернее предприятие Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии.
Фото на обложке: Oil and Gas Photographer / Shutterstock
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