Хакеры вывели $455 тыс. с DeFi-протокола Arcadia Finance

Спустя всего 3 дня после крупного взлома протокола Multichain (тогда хакерам удалось украсть порядка $130 млн) произошла новая атака на DeFi-сервис. На этот раз жертвой взлома стал протокол Arcadia Finance. Кражу средств удалось заметить экспертам аналитического сервиса PeckShield. Позже атакку подтвердили и представили протокола.

Согласно данным PeckShield, хакеры воспользовались «отсутствием надежной проверки ввода», однако эксперты издания CoinTelegraph ставят эту теорию под сомнение. Тем не менее, оба источника сходятся в сумме средств, украденных у клиентов протокола — взломщикам удалось вывести $455 тыс. в darcWETH и darcUSDC.

Как сообщает криптоаудитор CertiK, во втором квартале 2023 года хакерские атаки на DeFi-протоколы привели к совокупным потерям в размере около $300 млн. Несмотря на то, что цифра кажется внушительной, по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году она снизилась на 58%.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.