Участники интенсива по ИИ и анализу данных выступят с питчами 21 ноября

7 ноября стартовал онлайн-интенсив по искусственному интеллекту и анализу данных «Архипелаг 20.35». В финале программы 100 успешных команд получат ускоренную финансовую поддержку Фонда содействия инновациям до 3 млн рублей на проведение научно-исследовательских работ и разработку технологических проектов.

«Архипелаг 20.35» — интенсив, который помогает командам создавать и развивать проекты в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Среди организаторов — Университет 20.35, Платформа Национальной технологической инициативы, Фонд Сколково, Фонд содействия инновациям, Агентство стратегических инициатив.

В этом году для участия в интенсиве отобрали 2093 заявки. Каждый участник получил возможность:

сформировать свою индивидуальную траекторию развития;

посетить десятки лабораторий, мастер-классов, лекций и менторских сессий.

В акселерационной части программы команды работают над своим продуктом вместе с наставниками.

По итогам программы команды смогут претендовать на упрощённое оформление заявки на резидентство «Сколково» и получить:

налоговые льготы;

компенсация таможенных пошлин;

доступ к системе грантов, инфраструктуре и связям с инвесторами и партнёрами.

Все участники интенсива получат первые заказы от российских корпораций, помощь в подборе команды для развития проекта и пройдут преакселерационную программу подготовки.

В «Сколково» более 300 стартапов развивают технологии искусственного интеллекта, часть из них в самом начале пути, другие уже на стадии внедрения. Я буду очень рад, если по итогам «Архипелага 20.35» в «Сколково» добавятся еще 300 новых компаний. Мы предоставляем своим резидентам широкий спектр инструментов поддержки — от технологии «fast-трек», позволяющей ускорить прохождение заявок от потенциальных участников, до нефинансовых инструментов, связанных со стыковкой с крупными индустриальными партнерами за счет наших совместных акселерационных программ. Аркадий Дворкович, председатель Фонда «Сколково»

В рамках программы «Архипелаг 20.35» работает 26 отраслевых треков по областям применения ИИ. Каждый трек спроектирован с участием индустриальных партнёров, которые уже применяют технологии ИИ и заинтересованы в появлении новых решений и команд.