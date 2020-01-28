Дизайнерское бюро Archpole обвинило «Шереметьево» в плагиате мебели

Российское дизайнерское бюро Archpole обвинило московский аэропорт «Шереметьево» в плагиате мебели. В «Шереметьево» заявили , что бюро не участвовало в тендере, поэтому заказ получила другая компания

В Archpole рассказали, что в мае 2019 года начали разрабатывать концепцию расстановки мебели для интерьеров терминала «В» в «Шереметьево». Дизайнеры утверждают, что использовали серийные предметы мебели Archpole, которые выпускают с 2009 года. За проект в Archpole взялись бесплатно, «чтобы показать потенциал бренда перед руководством аэропорта».

В Archpole ожидали, что «Шереметьево» откроет тендер на закупку мебели, но этого не произошло. «Тендер на закупку серийных предметов Archpole каким-то чудом превратился в тендер на производство», — заявили в компании.

Сооснователь Archpole Константин Лагутин уточнил Rusbase, что его компания договорилась с менеджерами «Шереметьево» о составлении технического задания на закупку мебели Archpole. В Archpole предупредили аэропорт, что не смогут участвовать в тендере, так как у компании нет на это ресурсов, добавил он.

«Договоренность была в том, что если наша авторская мебель им нравится и они ее хотят, то пусть решат, как ее закупить. Наша задача — придумать и произвести. Они просили нас все оформить, прислать габариты, размеры, чертежи. <...> А потом не выполнили задуманного, не заказали у нас мебель и отдали наш авторский дизайн в руки другим производителям», — сказал Лагутин.

Дизайнеры обнаружили, что другая компания по производству мебели объявила у себя в инстаграме о сотрудничестве с «Шереметьево» и выложила мебель, по дизайну напоминающую продукцию Archpole. В Archpole утверждают, что это «Металл Плекс» из Краснодара. Сейчас на старнице «Металл Плекс» упоминаний аэропорта нет.

Примеры мебели Archpole. Дизайнер Анна Харченко

Скриншоты, которые выложила команда Archpole

На портале госзакупок 2 сентября 2019 года был опубликован тендер на поставку дизайнерской мебели для пассажиров в общих залах Терминала «В». Заказчиком выступило АО «Международный аэропорт Шереметьево». Максимальная цена контракта составляла 1,6 млн рублей.

В тендере участвовали 5 компаний, и контракт получила та, которая предложила выполнить задание за 1,3 млн рублей. В закупочных документах не указано, что это за компания.

В Archpole требуют, чтобы «Шереметьево» публично утилизировал произведенную мебель и либо заказал новую у Archpole, либо поручил другой компании разработку собственной мебели с дальнейшим производством.

В «Шереметьево» рассказали, что действительно сотрудничали с Archpole. Дизайнерская студия консультировала специалистов аэропорта при подготовке технического задания на оснащение терминала «В» предметами дизайнерской мебели, заявили в «Шереметьево».

«Archpole предоставила аэропорту свои наработки в части дизайна и не возражала против их включения в документы технического задания и дальнейшего использования. Делалось это абсолютно на безвозмездной основе», — говорится в заявлении аэропорта.

В «Шереметьево» рассказали, что мебель Archpole нужно было доработать: добавить перегородки, поменять цвет каркаса, подвести электричество и установить порты USB. С учетом этих дополнений «Шереметьево» запустил тендер, в котором приняли участие 5 компаний, но Archpole среди них не было. В «Шереметьево» утверждают, что сообщали Archpole о тендере.

Константин Лагутин говорит, что в Archpole узнали о тендере, когда он уже был запущен, причем не от аэропорта, а от собственного источника.

Аэропорт уже закупил мебель по итогам тендера. В компании подчеркнули, что «не имели возможности знать, как победитель реализует его [техническое задание]: где будут закуплены или кем произведены его элементы».

В «Шереметьево» добавили, что в ближайшее время запустят тендер на создание дизайнерской мебели для терминала «С».

Обновлено 21 января 11:00: добавлен комментарий сооснователя Archpole Константина Лагутина

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