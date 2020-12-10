Arctic Ventures инвестировал в edtech-платформу Duolingo

Бесплатная платформа для изучения языка и краудсорсинговых переводов Duolingo была основана в 2011 году в Питтсбурге (США). По данным фонда, общее количество зарегистрированных пользователей на ней превысило 300 млн человек по всему миру, выручка компании оценивается в более чем $140 млн.

Duolingo применяет постоянное машинное обучение по каждому пользователю своей платформы и рассчитывает на дальнейший рост, в том числе, на рынках Китая и других стран Азии. По сведениям источников, Duolingo может выйти на IPO уже в следующем году.

Платформа Duolingo в рамках ноябрьского раунда series H была оценена в $2,4 млрд против $1,7 млрд в предыдущем раунде в апреле (+41%). Duolingo стала очередным объектом для инвестиций Arctic Ventures в edtech-компании. Суммарные инвестиции фонда в edtech достигли $10 млн.

Ранее Arctic Ventures инвестировал в проект в сфере массового онлайн-образования Coursera (оценивается в более чем $3,7 млрд и рассматривает IPO в 2021), и агрегатор онлайн-курсов Udemy (оценивается в $3,25 млрд). За первые месяцы пандемии количество пользователей Udemy выросло на 425%, Coursera — на 520%, отмечают представители фонда.

«Пандемия повлияла на рост edtech-компаний, но он не носит кратковременный характер. Для нас edtech — один из ключевых секторов, в котором мы видим еще большие перспективы за счет роста количества пользователей, внедрения технологий обучения в традиционную систему образования и необходимости обучаться в течение всей жизни. Поэтому инвестиции в edtech мы планируем наращивать и дальше», — пояснил генеральный партнер фонда Антон Аликов.

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