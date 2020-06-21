Фонд Arctic Ventures нарастил долю в SpaceX

Фонд Arctic Ventures Антона Аликова на днях завершил очередную сделку по покупке акций SpaceX. Общая сумма вложений фонда в компанию составила $5 млн. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Arctic Ventures.

Акции компании покупались на вторичном рынке через партнеров в несколько этапов. Аликов поясняет, что инвесторам за пределами США сложно войти в компании уровня SpaceX даже во время официальных раундов.

В сделке также приняли участие инвесторы синдиката Mindrock Capital под управлением Павла Черкашина.

Темпы роста космической индустрии оцениваются аналитиками в 5,6% в год. К 2026 году ожидается увеличение рынка до $558 млрд. Эксперты также отмечают, что открытие космоса для бизнеса и туризма даст начало множеству новых направлений, которые не учитываются в прогнозах.

Бизнес-составляющая SpaceX развивается через дочернюю компанию Starlink. В фонде отметили, что через нее планируется запустить сеть из 42 тысяч спутников. Это позволит обеспечить быстрым интернетом свыше 1 млрд человек. При этом инвесторы SpaceX автоматически не получают долю в Starlink.

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