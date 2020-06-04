Инвестор Антон Аликов запустил фонд Arctic Ventures объемом $50 млн

Сфера интересов Arctic Ventures — компании из отраслей онлайн-образования, здравоохранения, аэрокосмических технологий, IT-безопасности, электронной торговли, рекламы и маркетинга. Фонд вкладывается в проекты на поздних стадиях инвестирования, в том числе pre-IPO. Ожидается, что инвестиционная фаза будет длиться в среднем от двух до трех лет.

Фонд уже привлек $12 млн, которые вложил в SpaceX, Coursera, Udemy, Petal. До середины 2021 года Arctic Ventures планирует инвестировать еще $38 млн.

Фонд ориентируется на инвесторов из России, Европы и Азии, которым интересны европейские и американские компании.

Наблюдательный совет Arctic Ventures возглавил Сергей Егоров, председатель совета директоров ООО «Арктикморгео» и президент Arctic World Club.

«Запуск инвестиционной компании на фоне пандемии и экономического кризиса во многом определил нашу стратегию как минимум на ближайшие пару лет. Инвесторы из нашей целевой группы не склонны к большим рискам. Они хотят видеть разумное сочетание доходности и риска», — отметил Антон Аликов.

До Blackfort Capital AG Антон Аликов был менеджером в инвестиционной компании «А1», вице-президентом «АТОН» и директором по управлению частными инвестициями в УК «Альфа-Капитал».