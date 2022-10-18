Названы самые популярные сферы на российском рынке труда

Специалисты «Авито Работа» проанализировали динамику предложений на платформе с января 2022 года и назвали самые популярные сферы труда. Второй год подряд топ по количеству вакансий формируют продажи — 17%, производство, сырье, с/х — 16%, строительство — 11%. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Медианная зарплата по России в продажах в январе-сентябре составила 32,5 тыс. рублей, в производстве — 40 тыс. рублей, в строительстве — 48 тыс. рублей.

С начала года на «Авито Работа» число вакансий выросло на 16% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Рост вакансий наблюдается как в малом и среднем бизнесе, так и в крупных компаниях: на платформе можно найти вакансии от РЖД, Сбера, Ростелекома и других.

За анализируемые период сотрудников искали чаще из Перми, Екатеринбурга, Кемерова, Омска, Увы, Новокузнецка, Томска. Самые высокие зарплаты работодатели предлагают соискателям в сфере автомобильного бизнеса — 52 тыс. рублей, транспорте, логистике — 50 тыс. рублей, строительстве — 48 тыс. рублей.

По уровню медианной зарплаты на платформе лидируют Москва — 62,5 тыс. рублей и Санкт-Петербург 55 тыс. рублей. Больше всего в двух столицах можно заработать в сфере автомобильного бизнеса — 90 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно.

Высокие зарплаты также предлагают в Екатеринбурге, Набережных Челнах, Красноярске, Новосибирске, Тюмени и Казани — от 42,5 тыс. до 45 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash