Россияне стали арендовать виртуальные номера для регистрации на зарубежных сервисах

С конца февраля 2022 года многие зарубежные сервисы приостановили свою деятельность в РФ или покинули российский рынок. На фоне этого у россиян резко увеличился спрос на услуги по оформлению виртуальных номеров, которые позволяют пройти SMS-регистрацию.
Тренд на услугу подтвердили в «Яндексе», Grizzly SMS и Novofon.com. Стоимость «аренды» таких номеров варьируется от 7 до 90 рублей, сообщили «Ведомости».
По данным Grizzly SMS, в январе самыми популярными активациями аккаунтов были в Telegram, WhatsApp, Tinder и OpenAI, разработавшей ChatGPT.
В Novofon.com уверены, что спрос связан именно с уходом зарубежных сервисов и необходимостью сервисы — от онлайн-кинотеатров до криптовалютных бирж – и подключать иностранные виртуальные номера для идентификации.
Собеседник издания в одном из операторов большой четверки сказал, что прямого нарушения в использовании таких номеров нет. Это продажа услуг зарубежных операторов, которая не регулируется российскими законами.
Однако такие услуги находятся «в серой зоне с перспективой почернеть вплоть до начала блокировок сайтов с продажами».
Фото на обложке: Unsplash
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