Спрос на покупку торговых площадей снизился на 5%

Спрос на покупку торговых площадей по итогам декабря 2023 года сократился на 5% год к году, на аренду — на 8%, проанализировали ситуацию на рынке специалисты «Авито Недвижимости». С результатами ознакомился RB.RU.

Пока снижение активности покупателей ярче прослеживается на региональных рынках. В Москве, по данным исследования, спрос на торговые площади сократился на 2% год к году, в Санкт-Петербурге разрыв достиг 19%, в Туле и Рязани — 37%, в Красноярске — 32%.

Цены на покупку торговых площадей в пересчете на квадратные метры за год в среднем по стране выросли на 12%, до 181 тыс. рублей за 1 кв. м, или 23,5 млн рублей за объект.

Спрос на аренду площадей в декабре снизился на 8% год к году. Самое заметное падение спроса отмечается в Воронеже и Рязани. В Москве и Санкт-Петербурге спад составил 15%.

Фото на обложке: Unsplash