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Арендаторам в Москве не будут начислять пени и штрафы на время карантина

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Компаниям, арендующим землю и недвижимость Москвы, не начислят штрафы и пени на время приостановки работы. Такая мера будет действовать минимум до 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Арендаторам в Москве не будут начислять пени и штрафы на время карантина

Столичные власти отменяют платежи по аренде на время приостановки работы компаний из-за ситуации с коронавирусом.

Арендаторам нужно подать обращение об отмене платежей. При положительном рассмотрении все пени и штрафы по просрочке аренды за период карантина будут обнулены.

Мера начинает действовать с первого числа остановки работы минимум до 1 июля 2020 года.

Какие еще меры подготовили для бизнеса московские власти:

  • продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря.
  • продлен срок уплаты торгового сбора до 31 декабря.
  • освобождены от арендной платы организации из сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и недвижимость Москвы (если работа организаций была приостановлена из-за карантина).
Фото: Dmitry Polonskiy / Shutterstock

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