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Арендаторам в Москве не будут начислять пени и штрафы на время карантина
Новости
Анна Оленькова
Компаниям, арендующим землю и недвижимость Москвы, не начислят штрафы и пени на время приостановки работы. Такая мера будет действовать минимум до 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Арендаторам в Москве не будут начислять пени и штрафы на время карантинаАнна Оленькова
Столичные власти отменяют платежи по аренде на время приостановки работы компаний из-за ситуации с коронавирусом.
Арендаторам нужно подать обращение об отмене платежей. При положительном рассмотрении все пени и штрафы по просрочке аренды за период карантина будут обнулены.
Мера начинает действовать с первого числа остановки работы минимум до 1 июля 2020 года.
Какие еще меры подготовили для бизнеса московские власти:
- продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря.
- продлен срок уплаты торгового сбора до 31 декабря.
- освобождены от арендной платы организации из сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и недвижимость Москвы (если работа организаций была приостановлена из-за карантина).
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