Компаниям, арендующим землю и недвижимость Москвы, не начислят штрафы и пени на время приостановки работы. Такая мера будет действовать минимум до 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Арендаторам в Москве не будут начислять пени и штрафы на время карантина