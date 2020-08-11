Названы самые дешевые районы Москвы для аренды квартир

«Инком-Недвижимость» назвала самые дешевые районы столицы для аренды квартир. На первом месте в списке оказалось Солнцево на западе Москвы.

Так, однушку можно снять в Солнцево за 24,7 тысячи рублей в месяц.

В топ также вошли:

Молжаниновский район (САО). Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 25 тысяч рублей в месяц;

Ново-Переделкино (ЗАО) — 26,3 тысячи рублей;

Бирюлево Западное (ЮАО) — 27,7 тысячи рублей;

Бескудниковский район (САО) — 27 тысяч рублей.

Также в десятку локаций с наиболее демократичными арендными ставками на квартиры вошли Капотня (ЮВАО), Лосиноостровский район (СВАО), Бирюлево Восточное (ЮАО), Западное Дегунино (САО) и Ярославский район (СВАО).

В среднем по Москве аренда однушки обойдется в 31 тысячу рублей в месяц, двухкомнатной квартиры — в 42 тысячи рублей, трехкомнатной — в 49 тысяч рублей. Месяц проживания в квартире, насчитывающей больше четырех комнат, будет стоить около 60 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что пандемия оказала влияние на столичный рынок аренды. Пока спрос не вернулся к докризисным показателям: количество сделок по итогам июля примерно на 20% ниже показателя июля прошлого года.

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