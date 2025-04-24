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Суд арестовал активы компании-владельца онлайн-игры «Мир танков»

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Таганский районный суд Москвы наложил арест на три юрлица группы компаний «Леста игры», которой принадлежат игровые проекты «Мир танков», «Мир кораблей» и другие. Об этом со ссылкой на банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов сообщает ТАСС.
Суд арестовал активы компании-владельца онлайн-игры «Мир танков»
  1. Новости

Суд наложил арест на ООО «Леста», «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва» еще 17 апреля. В компании, в свою очередь, сообщили, что находятся в курсе сложившейся ситуации и принимают меры для ее разрешения. Там подчеркнули, что сотрудники «Лесты» продолжают свою работу в штатном режиме, существующие договоренности сохраняются. «Леста» сотрудничает с органами власти в полном объеме, отметили в компании.

«В сети появились сведения о том, что суд арестовал активы «Леста Игры». Руководство компании в курсе ситуации и проблема решается. Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться», — говорится в Telegram-канале группы компаний.

  • Юрлицо Lesta Games — ООО «Леста», в него входят ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». В 2023 году выручка ООО «Леста» составила 4,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 250 млн рублей.

Фото на обложке: liuzishan / Freepik

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