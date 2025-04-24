Суд арестовал активы компании-владельца онлайн-игры «Мир танков»

Суд наложил арест на ООО «Леста», «Леста геймс эдженси» и «Леста геймс Москва» еще 17 апреля. В компании, в свою очередь, сообщили, что находятся в курсе сложившейся ситуации и принимают меры для ее разрешения. Там подчеркнули, что сотрудники «Лесты» продолжают свою работу в штатном режиме, существующие договоренности сохраняются. «Леста» сотрудничает с органами власти в полном объеме, отметили в компании.

«В сети появились сведения о том, что суд арестовал активы «Леста Игры». Руководство компании в курсе ситуации и проблема решается. Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться», — говорится в Telegram-канале группы компаний.

Юрлицо Lesta Games — ООО «Леста», в него входят ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». В 2023 году выручка ООО «Леста» составила 4,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 250 млн рублей.

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