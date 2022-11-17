Суд наложил арест на имущество Twitch и Amazon из-за блокировки аккаунта Малофеева

Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество компаний Amazon и стриминговой платформы Twitch на 3 млрд рублей. Решение последовало в рамках иска о блокировке аккаунта российского киберспортсмена Кирилла Малофеева.

Кирилл Малофеев является сыном основателя холдинга «Царьград» Константина Малофеева. В апреле США внесли его в санкционный список, после чего аккаунт стримера был заблокирован. На тот момент на канал Likkrit были подписаны порядка 28 тыч. человек. После этого киберспортсмен обратился в Петровский суд Москвы с требованием к Twitch и Amazon восстановить его профиль с доступом к монетизации. Он также просит признать односторонние отказы компаний от договоров недействительными.

В карточке дела указано, что суд 16 ноября определил принять обеспечительные (предварительные обеспечительные) меры в ответ на заявление Кирилла Малофеева. Представитель стримера подтвердил изданию Forbes, что речь идет об аресте имущества на 3 млрд рублей.

В своем комментарии для издания Малофеев обвинил компании в произвольном нарушении контрактных обязательств и дискриминации русских киберспортсменов и их аудитории. По мнению стримера, судебное производство станет прецедентом для защиты интересов участников российской игровой индустрии и «вообще всех русских спортсменов».

«Нужно прекратить бояться таких структур, как Twitch, и всех тех, кто за ним стоит, и сообща бороться за соблюдение наших законных прав», — призывает Малофеев.

В 2021 году «Царьград» подал иск к компании Google за блокировку канала холдинга на YouTube. Основатель «Царьграда» Константин Малофеев находится под санкциями США, Евросоюза и Канады с 2014 года.

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