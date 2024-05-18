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Суд арестовал активы UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank на общую сумму €795 млн

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank в качестве обеспечительных мер в делах ООО «РусХимАльянса» против инжинирингового подрядчика Linde.

Суд арестовал активы UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank на общую сумму €795 млн

Как пишет «Интерфакс», несколько банков выступили гарантами выполнения работ, но подрядчик свернул деятельность в РФ после введения санкций.

Из всех банков, к которым подал иск за неисполнение обязательств «РусХимАльянс» — Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit Bank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg, — арест коснулся пока только трех.

У UniCredit Bank и АО «ЮниКредит Банк» арестовали акции и денежные средства на всех счетах кроме «С» и «И» (всего порядка €462,67 млн). В дополнение заблокированы операции с долями в ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант».

У Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка» заморожено €238,6 млн. У  Commerzbank AG — €93,688 млн, все акции АО «Коммерцбанк» (Евразия) и недвижимость — здание банка на Кадашёвской набережной (ООО «Дом на набережной 2»).

«РусХимАльянс» — это совместный проект «Газпрома» и «РусГазДобычи» в Усть-Луге по строительству комплекса переработки этансодержащего газа. Компания заключила контракт с Linde и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» в 2021 году.

Фото на обложке: Unsplash

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