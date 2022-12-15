АРФГ предложила ЦБ механизм решения споров с брокерами в досудебном порядке

В Ассоциации по развитию финансовой грамотности (АРФГ) считают, что полномочия финансового омбудсмена в спорах неквалифицированных инвесторов с брокерами следует расширить. Письмо с соответствующим предложением АРФГ направила в Центробанк, сообщает «Коммерсантъ».
В ассоциации указывают, что в случае нарушения прав неквалифицированные инвесторы являются слабой стороной. Расширение полномочий финансового омбудсмена поможет эффективнее разрешать споры и избежать разбирательств в судебном порядке.
В Центробанке подтверждают наличие проблемы и считают целесообразным вернуться к рассмотрению вопроса о «расширении сферы действия института финуполномоченного на имущественные требования розничных инвесторов»
Разрешать подобные споры в досудебном порядке было бы эффективно, но сперва следует разработать соответствующую систему, отметили в пресс-службе финансового омбудсмена. В частности, потребуется изучить специфику обращений розничных инвесторов в ЦБ. На предполагаемой встрече с регулятором планируется обсудить вопрос «об апробации механизма досудебного урегулирования споров с отдельными брокерами в рамках их добровольного взаимодействия с финансовым уполномоченным».
По словам соучредителя юридической компании a.t.Legal Николая Титова, воплотить такую инициативу можно без изменений законодательства. Он добавил, что из-за большого количества рекламы брокерских услуг у граждан часто формируется искаженное представление о предполагаемой доходности от вложений.
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