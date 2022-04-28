Стартовал прием заявок на участие в акселераторе «Архипелаг 2022»

Онлайн-программа поможет технологическим компаниям и стартапам получить поддержку в развитии бизнеса, ускорить его рост, найти клиентов и партнеров. Подать заявку можно до 25 мая. Имена прошедших отбор участников станут известны до 1 июня.

Программа акселератора состоит из двух этапов. На первом, подготовительном, который пройдет с 1 июня по 4 июля, участники обсудят свои проекты с экспертами и доработают их в соответствии с комментариями.

Второй этап будет включать питч-сессии и презентации проектов потенциальным инвесторам и партнерам, индивидуальные встречи с представителями индустриальных партнеров и региональных управленческих команд, работу с экспертами и менторами. Он пройдет с 5 по 20 июля.

По итогам акселератора компании и стартапы смогут получить финансирование от институтов развития на доработку продукта, а также возможность подготовить к запуску свой проект и вывести его на рынок.

Также проекты, которые получат наибольшее количество положительных оценок экспертов и представителей крупных компаний в первом этапе, смогут принять участие в образовательной и деловой программе «Архипелаг 2022», которая пройдет очно в Севастополе.

Подробнее — на сайте.

«Архипелаг» — ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий.

Организаторы — Агентство стратегических инициатив, правительство Севастополя, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Университет 2035, Фонд поддержки проектов НТИ.

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