Стартовал прием заявок на участие в акселераторе «Архипелаг 2022»

Онлайн-программа поможет технологическим компаниям и стартапам получить поддержку в развитии бизнеса, ускорить его рост, найти клиентов и партнеров. Подать заявку можно до 25 мая. Имена прошедших отбор участников станут известны до 1 июня.
Программа акселератора состоит из двух этапов. На первом, подготовительном, который пройдет с 1 июня по 4 июля, участники обсудят свои проекты с экспертами и доработают их в соответствии с комментариями.
Второй этап будет включать питч-сессии и презентации проектов потенциальным инвесторам и партнерам, индивидуальные встречи с представителями индустриальных партнеров и региональных управленческих команд, работу с экспертами и менторами. Он пройдет с 5 по 20 июля.
По итогам акселератора компании и стартапы смогут получить финансирование от институтов развития на доработку продукта, а также возможность подготовить к запуску свой проект и вывести его на рынок.
Также проекты, которые получат наибольшее количество положительных оценок экспертов и представителей крупных компаний в первом этапе, смогут принять участие в образовательной и деловой программе «Архипелаг 2022», которая пройдет очно в Севастополе.
Подробнее — на сайте.
«Архипелаг» — ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий.
Организаторы — Агентство стратегических инициатив, правительство Севастополя, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Университет 2035, Фонд поддержки проектов НТИ.
Фото на обложке: wavebreakmedia /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бразилия: карнавал возможностей для ИТ-стартапов
- 2 ФРИИ и Минцифры начали новый набор в акселератор «Спринт»
- 3 Какие возможности стартапам открывает уход компаний с российского рынка?
- 4 «Выручка компаний-участниц программы StartHub.Moscow выросла в среднем в три раза»
- 5 Молодежные акселераторы «Сбера» открыли прием заявок на бесплатный трек по искусственному интеллекту
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022