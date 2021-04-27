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Открыт отбор на технологический интенсив «Архипелаг 2121»

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Стартовала регистрация на «Архипелаг 2121» — онлайн- и офлайн-интенсив для тех, кто хочет развивать инновационный и технологичный бизнес. К участию приглашаются все, кто развивает уже существующий проект или вынашивает идею своего стартапа — а также команды вузов и регионов, готовые внедрять инновационные разработки.

Открыт отбор на технологический интенсив «Архипелаг 2121»

Участники «Архипелага 2121» получают:

  • знания, необходимые для развития своего технологического стартапа;
  • новые контакты, которые точно пригодятся вам в бизнесе;
  • цифровой след, который станет вашим ключом к топовым магистерским программам, акселераторам и престижным вакансиям;
  • экспертную поддержку в направлениях развития.

Результаты команд попадут на биржу талантов НТИ, где работодатели ищут сотрудников.

Регистрация проходит в несколько этапов. На первой к участию приглашаются те, у кого есть идея, желание создать свой технологический стартап или присоединиться к существующей команде. Они смогут сделать важные шаги к созданию своего первого продукта.

Самые целеустремленные и трудолюбивые команды войдут в топ-100 проектов, которые попадут на очный этап акселерации, где смогут представить проект потенциальным индустриальным партнерам и выстроить деловые связи с экспертами, компаниями и корпорациями.

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Этап формирования команд и предакселерации пройдет онлайн с 23 мая по 20 июля. Участие в этом этапе бесплатное. Очная часть «Архипелага» пройдет с 21 июля по 10 августа в формате интенсива в Великом Новгороде с возможностью онлайн-подключения.

Зарегистрироваться можно до 23 мая по ссылке.

По всем вопросам можно обращаться в поддержку: [email protected]

Организаторы события: Министерство науки и высшего образования, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа НТИ, администрация Новгородской области.

Партнеры проекта: Фонд «Сколково», РФПИ, ФСИ, ФИОП (Фонд инфраструктурных и образовательных программ), Минэкономразвития, Минкомсвязь, Правительство Москвы, «Почта России», НовГУ им. Ярослава Мудрого, WorldSkills Russia, Кружковое движение.

Фото на обложке: panitanphoto/Shutterstock

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