Британский чипмейкер Arm провел крупнейшее в году IPO с оценкой в $54 млрд

Британский чипмейкер Arm провел крупнейшее в году IPO с оценкой в $54 млрд. Компания разместила на Nasdaq 95,5 млн акций по $51 за штуку – в самом начале торгов они подорожали сразу на 10%.

Британский производитель чипов Arm получил оценку в $54 млрд в ходе IPO на бирже Nasdaq. Акции компании начали торговаться на бирже в четверг, 14 сентября, сообщила компания.

IPO Arm стало крупнейшим в 2023 году. Компания разместила на бирже 95,5 млн акций (тикер ARM) по $51 за штуку – это верхняя граница ценового диапазона. По данным торгов, ценные бумаги уже подорожали на 13%.

По данным Bloomberg, спрос на ценные бумаги Arm в десять раз превысил предложение.

90% акций Arm будут принадлежать японской группе Softbank.

По итогам 2022 финансового года, Arm получила выручку в размере $2,68 млрд при чистой прибыли в $524 млн (+22% год к году).

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