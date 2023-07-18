Экспорт автомобилей из Армении в Россию вырос более чем в 200 раз

Армения многократно нарастила экспорт автомобилей в Россию. Если в январе 2022 года он составлял $800 тыс., то к январю 2023 года достиг $180 млн. Армения не располагает собственным автомобильным производством, страна покупает недоступные россиянам из-за санкций автомобили и перепродает.

Армения в 2022 году резко увеличила экспорт автомобилей в Россию. В январе 2023 года он достиг $180 млн против $800 тыс. в январе 2022 года, сообщает Financial Times.

Газета уточняет, что продавцы автомобилей в Армении скупают на аукционах в США автомобили, которые считаются списанными. Машины прибывают в Армению через Грузию, ремонтируются и перепродаются в Россию, с которой у страны действует беспошлинная торговля.

В январе 2022 года Армения импортировала автомобилей из США на $2,8 млн. В январе 2023 года эта сумма достигла $2,8 млн, а в апреле 2023 года составила $34 млн.

Запрет на экспорт новых и подержанных автомобилей из США в Россию действует с весны 2022 года.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock