«Арнест» планирует запустить контрактное производство косметики на заводе Oriflame

Группа «Арнест», которая в начале 2023 года купила завод Oriflame в России, планирует запустить на нем контрактное производство для российских косметических брендов. За два года доля российских производителей в заказах выросла с 30% до 70%. Об этом РБК рассказал глава компании Алексей Сагал.
«Арнест» с 2011 года производил для Oriflame аэрозольную продукцию и косметику по контракту. Весной 2022 года Oriflame приостановила экспорт произведенной в России продукции и маркетинговые инвестиции в стране. Спустя год компания продала 100% российского бизнеса «Арнесту» за €28 млн.
Осенью 2023 года бывшую российскую «дочку» Oriflame переименовали в «Арнест Косметикс». В сделку вошли только производство и логистический комплекс в Ногинском районе.
«Арнест» намерен максимально загрузить купленный у Oriflame завод, в том числе за счет брендов других местных производителей.
Фото на обложке: Cast Of Thousands /
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