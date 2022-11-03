В московском метро запахло сакурой, пионами и орегано

В метро Москвы запахло сакурой, пионами, орегано и лаймом. Пилотный проект по ароматизации воздуха в подземке запустили на Филевской линии московского метрополитена.

В воздуховоды инженерной системы метрополитена встроили 485 ароматизаторов, которые распространяют запахи каждые 9 минут, пишет «Агентство городских новостей Москва». Ароматизация воздуха действует на Филевской линии метро Москвы.

В метро распространяются запахи цветов сакуры, пионов, орегано и лайма. Специальный аромат назвали «Метро Москвы» – то, как в подземке будет пахнуть, выбирали пассажиры. Ароматизация гипоаллергенна и безопасна, сообщили в московском метрополитене.

Пилотный проект по ароматизации метрополитена решили запустить по результатам опроса, проведенного в 2019 году – 90% участвовавших в опросе пассажиров поддержали идею.

Фото на обложке: Marco Rubino / Shutterstock