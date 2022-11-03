Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В московском метро запахло сакурой, пионами и орегано

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В метро Москвы запахло сакурой, пионами, орегано и лаймом. Пилотный проект по ароматизации воздуха в подземке запустили на Филевской линии московского метрополитена.

В московском метро запахло сакурой, пионами и орегано

В воздуховоды инженерной системы метрополитена встроили 485 ароматизаторов, которые распространяют запахи каждые 9 минут, пишет «Агентство городских новостей Москва». Ароматизация воздуха действует на Филевской линии метро Москвы. 

В метро распространяются запахи цветов сакуры, пионов, орегано и лайма. Специальный аромат назвали «Метро Москвы» – то, как в подземке будет пахнуть, выбирали пассажиры. Ароматизация гипоаллергенна и безопасна, сообщили в московском метрополитене.

Пилотный проект по ароматизации метрополитена решили запустить по результатам опроса, проведенного в 2019 году – 90% участвовавших в опросе пассажиров поддержали идею.

Фото на обложке: Marco Rubino / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Москва гостеприимная
  2. 2 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
  3. 3 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
  4. 4 Кому Иннополис не подходит для жизни
  5. 5 Connected Car: словарь автолюбителя

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ