В московском метро запахло сакурой, пионами и орегано

В метро Москвы запахло сакурой, пионами, орегано и лаймом. Пилотный проект по ароматизации воздуха в подземке запустили на Филевской линии московского метрополитена.
В воздуховоды инженерной системы метрополитена встроили 485 ароматизаторов, которые распространяют запахи каждые 9 минут, пишет «Агентство городских новостей Москва». Ароматизация воздуха действует на Филевской линии метро Москвы.
В метро распространяются запахи цветов сакуры, пионов, орегано и лайма. Специальный аромат назвали «Метро Москвы» – то, как в подземке будет пахнуть, выбирали пассажиры. Ароматизация гипоаллергенна и безопасна, сообщили в московском метрополитене.
Пилотный проект по ароматизации метрополитена решили запустить по результатам опроса, проведенного в 2019 году – 90% участвовавших в опросе пассажиров поддержали идею.
Фото на обложке: Marco Rubino /
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