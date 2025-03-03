Совладелец «Ароматного мира» подал иск к основному владельцу и к самой сети
Арбитражный суд Москвы рассмотрит 28 марта иск совладельца сети алкомаркетов «Ароматный мир» Валерия Задорина (владеет 32,5% компании) к компани «АМ ритейл» (ей принадлежат филиалы сети в разных городах) об обязании предоставить документы. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание Shopper's. Иск подан еще в ноябре 2024 г.
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18 февраля суд также принял еще одно исковое заявление Валерия Задорина к основному владельцу (57,5%) сети Павлу Задорину — «о признании сделки недействительной». О каких документах и о какой сделке идет речь, не уточняется.
Конфликт руководства. По словам одного из партнеров «Ароматного мира», в сети возник конфликт между собственниками. Об этом же говорит еще один собеседник Shopper’s, знакомый с руководством торговой сети. В чем состоит конфликт, им неизвестно.
- Накануне на старом сайте «Ароматного мира» amwine.ru и в мобильном приложении алкомаркета возник «технический сбой», сообщил Telegram-канал сети. В компании заявили, что «Ароматный мир» переехал на новый домен aromatnymir.ru. Сеть попросила своих клиентов удалить старое приложение, «чтобы не получать недостоверную информацию», а также оповестила о штатном режиме работы розничных магазинов и программ лояльности.
- Подписчики «Ароматного мира» во «Вконтакте» под постом алкомаркета писали о том, что получили пуш-уведомление от приложения «Ароматного мира» о блокировке их карт лояльности и сгорании накопленных баллов. Однако, по их словам, при нажатии на пуш-уведомление ссылка переадресовывала их на сайт сети алкомаркетов «Винлаб». Администраторы сообщества отреагировали на сообщения пользователей, заявив о «техническом сбое» в работе приложения.
Фото на обложке: il21 / Shutterstock
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