Арбитражный суд Москвы рассмотрит 28 марта иск совладельца сети алкомаркетов «Ароматный мир» Валерия Задорина (владеет 32,5% компании) к компани «АМ ритейл» (ей принадлежат филиалы сети в разных городах) об обязании предоставить документы. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание Shopper's. Иск подан еще в ноябре 2024 г.

Совладелец «Ароматного мира» подал иск к основному владельцу и к самой сети

https://rb.ru/news/aromatny-myr-sboy/

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