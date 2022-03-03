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Правительству предложили арестовывать имущество компаний, покидающих российский рынок

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Правительство просят обязать иностранные компании, решившие закрыть свой бизнес в стране, выполнить обязательства перед российскими потребителями. В частности, в целях защиты потребителей предлагается арестовывать имущество компаний, которые не обеспечат гарантийное обслуживание и ремонт, обещанный при покупке товаров.

Правительству предложили арестовывать имущество компаний, покидающих российский рынок

Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов попросил премьер-министра Михаила Мишустина защитить россиян, которые покупали импортные товары компаний, решивших покинуть российский рынок, сообщили «Известия».

После начала «спецоперации» на Украине ряд иностранных компаний объявили о закрытии бизнеса в России. «Подобные решения не только подрывают доверие к таким компаниям, но к тому же существенно ущемляют права и законные интересы российских граждан», — говорится в письме Мишустину.

Павлов ссылается на закон «О защите прав потребителей» и просит правительство принять ряд мер:

  • инициировать в отношении компаний, которые приняли решения об уходе с российского рынка, проведение проверок на предмет наличия у них денежных средств, запасов продукции и других активов, необходимых для исполнения обязательств перед российскими потребителями.
  • на имущество компаний предлагается наложить арест, а также побудить их разрабатывать специальные программы по исполнению своих гарантийных обязательств в течение всего предусмотренного законодательством срока.

Павлов также сообщил, что российские потребители уже сталкиваются с проблемами. В частности, организация получает жалобы россиян за недоставку оплаченных товаров, в том числе автомобилей.

Эксперты считают, что иностранные компании через какое-то время вернутся в Россию, поэтому спорные ситуации нужно урегулировать дипломатическим путем. 

Адвокат общества по защите прав потребителей «Общественный контроль» Алишер Захидов считает, что арестовывать имущество таких компаний «очень резкий ход». По его мнению, выход иностранных компаний с российского рынка нужно обсуждать своместно с властями за круглым столом, чтобы сохранить отношения на перспективу.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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