Бывшего главу российской криптобиржи Wex арестовали в Хорватии

Хорватская газета 24sata сообщила об аресте бывшего главы российской криптобиржи Wex, некогда считавшейся одной из крупнейших. Это третий арест Дмитрия Васильева в Европе – его подозревают в хищении 450 млн евро.
Экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева задержали в аэропорту Загреба, куда он прилетел из Барселоны, уточнила газета.
Васильева подозревают в хищении 450 млн евро клиентов Wex в России, Белоруссии и Казахстане. Но бывшего главу Wex арестовали на основании ордера, который у Интерпола запросил Казахстан – там Васильева подозревают в мошенничестве на $20 тысяч, совершенное в 2018 году.
Дмитрия Васильева арестовывают в Европе уже в третий раз – ранее его брали под арест в Италии и Польше – в обоих случаях по запросу Казахстана. Однако власти не нашли оснований для экстрадиции Васильева в Казахстан.
Криптобиржу Wex основали в 2017 году. В 2018 году она фактически прекратила свое существование, лишив клиентов активов и вложенных средств.
Фото на обложке: Billion Photos /
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