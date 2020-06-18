Британский стартап Arrival показал полностью электрические автобусы
Британский стартап Arrival экс-главы Yota Дениса Свердлова показал фотографии своих новых полностью электрических автобусов. Они оснащены множеством экранов и сенсорными панелями. Об этом сообщает The Verge.
Перед водителем в автобусе расположена сенсорная панель, которая заменяет стандартные кнопки. Для пассажиров внутри транспортного средства оборудованы экраны с информацией о предстоящих остановках. Они расположены над сидениями и в передней части салона.
У автобуса есть несколько внешних экранов для информирования пассажиров на остановках. Также все экраны могут быть использованы для динамичной рекламы, отмечает The Verge.
Автобусы будут подключены к единой системе, информация которой будет доступна пассажирам и автопарку в режиме реального времени.
Фото: The Verge
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