Британский стартап экс-замминистра связи России представил прототип электробуса

Британский стартап Arrival, который основал бывший замминистра связи России и экс-глава Yota Денис Свердлов, представил прототип автобуса на электротяге. Он будет стоить как автобус на топливном двигателе, а серийное производство начнется в 2022 году.
О том, что Arrival представил прототип нового электробуса, пишет Reuters. Сообщается, что он будет стоить как обычный автобус на топливном двигателе и при этом будет дешевле любых аналогов. Серийное производство электробусов Arrival планирует начать в 2022 году в США.
Стартап Arrival основал бывший заместитель министра связи России и экс-глава Yota Денис Свердлов в 2015 году. Инвесторами компании являются Hyundai, Kia и один из крупнейших в мире фондов BlackRock. В 2020 году контракт на поставку 10 тысяч электромобилей с Arrival заключила компания по экспресс-доставке United Parcel Service.
Arrival вышел на биржу в марте 2021 года через слияние со SPAC. Компанию оценили в $13,6 млрд. По данным биржи Nasdaq на 18:45 мск 18 ноября капитализация Arrival составляет $6,3 млрд. Состояние ее основателя Дениса Свердлова оценивается в $5 млрд, согласно рейтингу Forbes Real-Time.
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