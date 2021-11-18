Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Британский стартап экс-замминистра связи России представил прототип электробуса

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Британский стартап Arrival, который основал бывший замминистра связи России и экс-глава Yota Денис Свердлов, представил прототип автобуса на электротяге. Он будет стоить как автобус на топливном двигателе, а серийное производство начнется в 2022 году.

Британский стартап экс-замминистра связи России представил прототип электробуса

О том, что Arrival представил прототип нового электробуса, пишет Reuters. Сообщается, что он будет стоить как обычный автобус на топливном двигателе и при этом будет дешевле любых аналогов. Серийное производство электробусов Arrival планирует начать в 2022 году в США.

Стартап Arrival основал бывший заместитель министра связи России и экс-глава Yota Денис Свердлов в 2015 году. Инвесторами компании являются Hyundai, Kia и один из крупнейших в мире фондов BlackRock. В 2020 году контракт на поставку 10 тысяч электромобилей с Arrival заключила компания по экспресс-доставке United Parcel Service. 

Arrival вышел на биржу в марте 2021 года через слияние со SPAC. Компанию оценили в $13,6 млрд. По данным биржи Nasdaq на 18:45 мск 18 ноября капитализация Arrival составляет $6,3 млрд. Состояние ее основателя Дениса Свердлова оценивается в $5 млрд, согласно рейтингу Forbes Real-Time.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Reuters

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Выдвижной руль и «звездное облако» габаритных огней: Kia представила электрический кроссовер
  2. 2 Rivian обогнал Volkswagen по капитализации
  3. 3 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
  4. 4 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
  5. 5 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

18 ноября 2021

ImpactFuture

18 ноября 2021

Воркшоп по работе с инвесторами

18 ноября 2021

Junction 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ