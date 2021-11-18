Британский стартап экс-замминистра связи России представил прототип электробуса

Британский стартап Arrival, который основал бывший замминистра связи России и экс-глава Yota Денис Свердлов, представил прототип автобуса на электротяге. Он будет стоить как автобус на топливном двигателе, а серийное производство начнется в 2022 году.

О том, что Arrival представил прототип нового электробуса, пишет Reuters. Сообщается, что он будет стоить как обычный автобус на топливном двигателе и при этом будет дешевле любых аналогов. Серийное производство электробусов Arrival планирует начать в 2022 году в США.

Стартап Arrival основал бывший заместитель министра связи России и экс-глава Yota Денис Свердлов в 2015 году. Инвесторами компании являются Hyundai, Kia и один из крупнейших в мире фондов BlackRock. В 2020 году контракт на поставку 10 тысяч электромобилей с Arrival заключила компания по экспресс-доставке United Parcel Service.

Arrival вышел на биржу в марте 2021 года через слияние со SPAC. Компанию оценили в $13,6 млрд. По данным биржи Nasdaq на 18:45 мск 18 ноября капитализация Arrival составляет $6,3 млрд. Состояние ее основателя Дениса Свердлова оценивается в $5 млрд, согласно рейтингу Forbes Real-Time.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!