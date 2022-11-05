Британскому производителю электрофургонов Arrival Дениса Свердлова грозит делистинг с Nasdaq

Британский производитель коммерческих электромобилей Arrival Дениса Свердлова получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи. Компания не соответствует требованиям площадки: ее акции в течение месяца должны торговаться хотя бы $1 за штуку. К закрытию биржи 3 ноября их стоимость составляла $0,69.
Arrival должен выполнить требования до 1 мая 2023 года: компания хотя бы десять дней должна поддерживать стоимость бумаг выше $1.
Компания может получить еще 180 дней, если не сможет добиться поставленной задачи до мая. Arrival также сможет обжаловать решение о делистинге акций.
- Arrival была основана в 2015 году Денисом Свердловым, который в 2007-2012 годах был главой оператора связи Yota, в 2012–2013 годах — замминистра связи России. Штаб-квартира стартапа находится в Великобритании.
- В октябре 2020 года Arrival привлек $118 млн инвестиций от фондов, находящихся под управлением инвестиционной компании BlackRock. Средства должны были направить на наращивание производства электромобилей, включая запуск первой американской микрофабрики компании в Южной Каролине.
- В июле 2022 года компания решила уволить 30% сотрудников. Компания назвала это «реорганизацией бизнеса» в ответ на сложную экономическую ситуацию.
- Спустя месяц Arrival приостановил работу над электробусом и электромобилем. Компания собиралась на треть сократить расходы и сфокусироваться на выпуске электрофургона, чтобы начать получать доход.
Фото на обложке: Arrival
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