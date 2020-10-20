Открыт набор на онлайн-программу по созданию искусства с помощью современных технологий
Акселератор Winno Moscow запустил Artigit'l — международную образовательную программу, в рамках которой участники создадут собственный арт-проект с использованием технологий. Обучение бесплатное и будет проходить в онлайн-формате. Необходимо подать заявку до 1 ноября.
Присоединиться к программе могут художники, программисты и другие специалисты, которые интересуются сферами искусства и технологий и хотят создать собственный проект. Для участия в программе нужно хорошо знать английский язык — на нем будут проходить все лекции и общение в командах.
Программа стартует 6 ноября и будет идти восемь недель — до 29 января 2021 года. Она разделена на четыре блока:
- лекции об искусстве и технологиях;
- генерация идей и их обоснование;
- тестирование гипотез, работа над проектом;
- создание презентации и подготовка к питчу.
В завершении программы участников ждет онлайн-выставка, на которой будут присутствовать эксперты, продюсеры и инвесторы.
Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте Artigit'l.
Фото на обложке: Zyabich / Shutterstock
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