Открыт набор на онлайн-программу по созданию искусства с помощью современных технологий

Акселератор Winno Moscow запустил Artigit'l — международную образовательную программу, в рамках которой участники создадут собственный арт-проект с использованием технологий. Обучение бесплатное и будет проходить в онлайн-формате. Необходимо подать заявку до 1 ноября.

Присоединиться к программе могут художники, программисты и другие специалисты, которые интересуются сферами искусства и технологий и хотят создать собственный проект. Для участия в программе нужно хорошо знать английский язык — на нем будут проходить все лекции и общение в командах.

Программа стартует 6 ноября и будет идти восемь недель — до 29 января 2021 года. Она разделена на четыре блока:

лекции об искусстве и технологиях;

генерация идей и их обоснование;

тестирование гипотез, работа над проектом;

создание презентации и подготовка к питчу.

В завершении программы участников ждет онлайн-выставка, на которой будут присутствовать эксперты, продюсеры и инвесторы.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте Artigit'l.

Фото на обложке: Zyabich / Shutterstock