Российский банк запустил арт-куайринг – индивидуальные QR-коды для бизнеса

Российский банк предложил предпринимателям услугу арт-куайринга – индивидуальные QR-коды для бизнеса. Код формируется в виде изображения, отражающего сферу ведения деятельности или логотип компании.
Необычные QR-коды позволяют привлечь внимание покупателей и отличить предпринимателя от конкурентов, рассказали в пресс-службе «Делобанка». Изображение с QR-кодом можно распечатать и повесить у кассы, нанести на сувенирную продукцию и другую поверхность.
Фото: пресс-служба «Делобанка»
По словам директора «Делобанка» Ирины Кузьминой, использование индивидуальных QR-кодов повышает лояльность покупателей и стимулирует рекомендации.
«По нашим данным, использование арт-куайринга позволило бизнесменам повысить долю оплаты через СБП до 15%», – отметила Кузьмина.
Фото: пресс-служба «Делобанка»
В «Делобанке» сообщили, что первый необычный QR-код в виде сердца был разработан для проекта благотворительного фонда «Синара». Сейчас в коллекции банка есть QR-коды в виде собаки, пончика, человеческого зуба.
Фото на обложке: shisu_ka /
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