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Российский банк запустил арт-куайринг – индивидуальные QR-коды для бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский банк предложил предпринимателям услугу арт-куайринга – индивидуальные QR-коды для бизнеса. Код формируется в виде изображения, отражающего сферу ведения деятельности или логотип компании.

Российский банк запустил арт-куайринг – индивидуальные QR-коды для бизнеса

Необычные QR-коды позволяют привлечь внимание покупателей и отличить предпринимателя от конкурентов, рассказали в пресс-службе «Делобанка». Изображение с QR-кодом можно распечатать и повесить у кассы, нанести на сувенирную продукцию и другую поверхность.

Фото: пресс-служба «Делобанка»

По словам директора «Делобанка» Ирины Кузьминой, использование индивидуальных QR-кодов повышает лояльность покупателей и стимулирует рекомендации.

«По нашим данным, использование арт-куайринга позволило бизнесменам повысить долю оплаты через СБП до 15%», – отметила Кузьмина.

Фото: пресс-служба «Делобанка»

В «Делобанке» сообщили, что первый необычный QR-код в виде сердца был разработан для проекта благотворительного фонда «Синара». Сейчас в коллекции банка есть QR-коды в виде собаки, пончика, человеческого зуба.

Фото на обложке: shisu_ka / Shutterstock

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