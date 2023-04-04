Российский банк запустил арт-куайринг – индивидуальные QR-коды для бизнеса

Российский банк предложил предпринимателям услугу арт-куайринга – индивидуальные QR-коды для бизнеса. Код формируется в виде изображения, отражающего сферу ведения деятельности или логотип компании.

Необычные QR-коды позволяют привлечь внимание покупателей и отличить предпринимателя от конкурентов, рассказали в пресс-службе «Делобанка». Изображение с QR-кодом можно распечатать и повесить у кассы, нанести на сувенирную продукцию и другую поверхность.

Фото: пресс-служба «Делобанка»

По словам директора «Делобанка» Ирины Кузьминой, использование индивидуальных QR-кодов повышает лояльность покупателей и стимулирует рекомендации.

«По нашим данным, использование арт-куайринга позволило бизнесменам повысить долю оплаты через СБП до 15%», – отметила Кузьмина.

Фото: пресс-служба «Делобанка»

В «Делобанке» сообщили, что первый необычный QR-код в виде сердца был разработан для проекта благотворительного фонда «Синара». Сейчас в коллекции банка есть QR-коды в виде собаки, пончика, человеческого зуба.

Фото на обложке: shisu_ka / Shutterstock