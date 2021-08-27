Финал конкурса Art Team пройдет на «Российской креативной неделе»

Финал Всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team пройдет с 26 по 29 августа на площадке АНО «Диалог» в рамках фест-форума «Российская креативная неделя». В нем примут участие 60 креативных предпринимателей из 32 регионов страны. Организаторы Art Team - Роскультцентр совместно с АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее участники конкурса проходили онлайн-обучение на курсе Art Team 2.0 «Управленческие навыки: эффективная реализация проекта». Под руководством наставников они приобретали навыки управления, усиливали проекты, упаковывали их в бизнес-планы и готовили к реализации и масштабированию. В Москве финалисты пройдут образовательный интенсив, разработанный Федерацией креативных индустрий.

Эксперты в сфере креативных индустрий проведут для финалистов заключительный этап подготовки в формате трёхдневного интенсива. Его задача — научить делать идею привлекательной для потенциальных партнеров и инвесторов.

29 августа в рамках заключительного дня фест-форума «Российская креативная неделя» состоится питчинг финалистов Art Team перед экспертным жюри. Авторы 6 лучших проектов смогут реализовать их в регионах страны при поддержке местных правительств.

Art Team — образовательная платформа, объединяющая наиболее перспективные социально значимые проекты в сфере креативных индустрий в России, и создающая условия для профессиональной реализации творческой молодежи, обучая управленческим навыкам. Образовательная программа была запущена в 2020 году и разрабатывалась для создателей креативных проектов, находящихся как на стадии их реализации, так и на моменте проработки идеи. Проект Art Team организован Роскультцентром совместно с АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» при поддержке Фонда президентских грантов.