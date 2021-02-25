Создатели проектов для креативных индустрий приглашаются принять участие в конкурсе Art Team

Стартовал прием заявок на конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team. 60 отобранных авторов поработают с менторами и пройдут образовательный интенсив, а шесть победителей представят свои проекты на «Российской креативной неделе». Заявки принимаются до 15 марта.
В конкурсе шесть номинаций:
- «Образование в креативных индустриях» — проекты для развития молодежи.
- «Digital-проект в культуре» — цифровые проекты.
- «Современное искусство» — создание и продвижение продуктов.
- «Место силы» — организация креативного пространства.
- «Дизайн» — дизайн-проекты в разных областях.
- «Культурный туризм и наследие» — проекты, которые помогают увеличить число туристов.
Эксперты изучат заявки и выберут 60 авторов, которых объединят в три группы для доработки проектов с наставниками. После работы с менторами участники пройдут онлайн-курс «Управленческие навыки: эффективная реализация проекта», а затем отправятся в Москву на образовательный интенсив.
По итогам жюри выберет шесть лучших проектов. Авторы представят свои проекты на «Российской креативной неделе» в формате питча, где пообщаются с представителями власти, и получат возможность их реализовать.
Условия и форма для заявки доступны по ссылке.
Фото для обложки: Unsplash
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