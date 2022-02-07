Команда из России запустит бесплатный акселератор для ArtTech-стартапов

Команда из России под руководством участницы проекта Female Founders Ирины Яшиной запускает бесплатный акселератор для ArtTech-стартапов. Прием заявок на трехмесячную программу заканчивается 13 февраля. Демо-день пройдет в сентябре в Вене.

О запуске акселератора CultTech RB рассказала его глава Ирина Яшина.

Акселерационная программа состоит из трех блоков:

экспертные сессии по темам инвестиционной подготовки (тренировка питча и составление презентации, переговорный процесс, соглашение об основных условиях и его основные пункты); сессии на тему индустриального развития (от web3 до историй успешных основателей стартапов в среде музыки, кино, искусства, литературы); работа менторов тет-а-тет под запросы стартапа.

В ходе программы стартапы смогут подготовиться к инвестиционному раунду, заинтересовать партнеров акселератора в лице Speedinvest, 3VC, 360 Capital и других европейских фондов ранних стадий, а также найти партнеров среди ключевых институтов в Европе, пояснила Яшина.

К участию приглашают проекты из изобразительного искусства, digital art, моды, театра, кино, архитектуры, литературы. Акселерационная программа продлится три месяца и будет проходить в онлайн-формате на английском языке. Заявки принимаются до 13 февраля на сайте CultTech Accelerator.

Акселератор организовали ассоциация Immaterial Future и сообщество Female Founders.

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