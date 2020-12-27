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«Ашан» закрывает собственный «Оней банк» из-за его убыточности

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Ритейлер «Ашан» решил отказаться от собственного банковского проекта  О закрытии «Оней банка» сообщил «Коммерсантъ».

«Ашан» закрывает собственный «Оней банк» из-за его убыточности

«Оней банк» основан в 2013 году (владельцами являются Auchan Holding (46,2%) и Groupe BPCE (50,1%). Банк создавался с целью предоставления комплекса банковских продуктов и услуг клиентам магазинов торговых сетей «Ашан», «Леруа Мерлен», «Декатлон».

За вторую половину 2019 года сокращение активов банка произошло на 7,5%, за три квартала 2020 года — еще почти на 23%. По итогам прошлого года убытки «Оней банка» составили 18 млн рублей, за девять месяцев текущего — 56 млн рублей.

Кредитная организация предупредила клиентов, что после 25 декабря карты Visa «Ашан» будут заблокированы и призвала погасить кредиты. Пока не известно, какое решение примут акционеры «Оней банка» о его дальнейшей судьбе.

Далее выпуском банковских карт для «Ашана» займется «Кредит Европа банк», вести расчеты будет ВТБ. Сеть «Ашан» работает в России с 2002 года. Ритейлер стал первым на российском рынке, кто осуществил прямое подключение к платежной системе Visa.

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Фото: Savvapanf Photo / Shutterstock

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