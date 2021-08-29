«Ашан» за год избавился от трети своих супермаркетов в России

С прошлого июня число супермаркетов «Ашан» сократилось на треть: с 212 точек до 143. Причем 17 магазинов этого формата закрылись в первой половине 2021 года.

Сеть «Ашан», российское подразделение французской компании Auchan, в последнее время была вынуждена оптимизировать свой бизнес. Если в июне прошлого года она отчиталась о 274 точках по всей стране (62 гипермаркета и 212 супермаркетов), то в этом июне уже о 238 точках (95 и 143 соответственно).

В новом отчете к гипермаркетам также относятся гипермаркеты городского типа «Ашан Сити». Некоторые супермаркеты были переделаны именно в этот формат.

Тем не менее, 17 супермаркетов в первой половине 2021 года закрылись, а открылся только один. Уточняется, что это связано с неудовлетворительными результатами их работы.

Финансовые показатели российского подразделения Elo Group (владелец Auchan) не публиковала, но выручка компании в Центральной и Восточной Европе в целом выросла на 3% до €14,8 млрд.

Также известно, что с января по июнь сопоставимые продажи «Ашана» выросли на 3%. EBITDA ― на 66%, а доля онлайн-продаж сети ― почти в три раза, она составила 4% местной выручки ритейлера.

В последние годы «Ашан» столкнулся с финансовыми проблемами и падением выручки. Йоханнес Толай, бывший гендиректор сети, связывал это с бурным развитием формата магазинов «у дома», а также санкциями и контрсанкциями 2014 года, из-за которых «Ашан» лишился важной части ассортимента (европейских товаров).

Фото: Ашан/«ВКонтакте»