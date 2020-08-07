Агентство стратегических инициатив ищет идеи для развития российской туротрасли

Агентство стратегических инициатив (АСИ) приглашает представителей российской туротрасли и других неравнодушных людей поделиться своими идеями по развитию туризма в России на платформе «Сильные идеи для нового времени» . Авторы лучших решений и проектов получат помощь в их реализации и возможность выступить на форуме в Сочи.

По словам организаторов, «Сильные идеи для нового времени» — онлайн-платформа и форум, призванные сформировать сообщество инициативных людей и выбрать 100 идей, которые помогут перезагрузить российскую экономику и социальную сферу и сформировать технологическую стратегию развития страны.

Представителей отечественной туротрасли приглашают поделиться своими идеями в треке «Современная экономическая политика» (для перехода необходимо зарегистрироваться на платформе), обсудить их с профессиональным сообществом, получить комментарии от экспертов и доработать в рамках акселерационной программы АСИ.

Авторы лучших идей получат методологическую и информационную поддержку АСИ и возможность презентовать свой проект первым лицам страны, представителям крупного бизнеса, руководителям российских регионов и государственных компаний в рамках форума, который состоится 21 сентября в Сочи. Кроме того, лучшие проекты будут предложены для включения в новый нацпроект по поддержке туризма.

Работа на онлайн-площадке «Сильные идеи для нового времени» продлится до 4 cентября, прием идей завершается 24 августа.