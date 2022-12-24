Forbes рассказал о пяти миллиардерах из Азии, разбогатевших на фоне мирового падения доходов

В 2022 году миллиардеры по всему миру суммарно потеряли $1,9 трлн состояния. Однако общее снижение доходов не сказалось на пяти азиатских миллиардерах, нарастивших свой капитал на $93 млрд по сравнению с началом года.

Эти цифры приводит Forbes USA, ссылаясь на собственные подсчеты. Речь идет о Гуатаме Адани, Лоу Так Квонге, Колине Хуане, Ву Илине и Рави Джайпурии. Их общее состояние по итогам 2022 года составляет $200,2 млрд.

Богатейший человек Азии, 60-летний Гуатам Адани из Индии, за 2022 год разбогател на $55 млрд до $116,8 млрд. Рост капитала владельца Adani Group продолжается второй год подряд — в 2021-м он нарастил свое состояние на $52,5 млрд, уступив по этому показателю лишь Илону Маску.

Компания Адани стала в этом году вторым по величине производителем цемента в Индии, а также мажоритарным акционером New Delhi Television, одной из крупнейших телевизионных сетей страны. Кроме того, бизнесмену принадлежат крупнейший в Индии порт Мундра, аэропорт Мумбаи и другие активы.

На $16 млрд разбогател «угольный король Индонезии», владелец Bayan Resources, 74-летний Лоу Так Квонг. Теперь его капитал оценивается в $25,2 млрд. После начала спецоперации спрос на уголь вырос, из-за чего утроилась цена акций Bayan Resources.

Главным активом 42-летнего Колина Хуана из Китая является маркетплейс Pinduoduo. Благодаря процветанию бизнеса состояние предпринимателя за год выросло на $11 млрд и теперь равняется $29,6 млрд.

73-летний Ву Илин — владелец компании Yiling Pharmaceutical, производителя лекарств, в том числе от COVID-19. За год китайский бизнесмен увеличил состояние на $4 млрд до $4,9 млрд.

Замыкает пятерку самых разбогатевших за 2022 год людей Азии 68-летний Рави Джайпурия из Индии. Ему принадлежит компания RJ Group, управляющая ресторанами KFC, Pizza Hut и Costa Coffee. За год индиец прибавил $3,9 млрд к своему капиталу, который теперь равен $8,9 млрд.

Фото: Unsplash