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Майнеры в России стали резко закупаться машинами ASIC

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России под конец года значительно вырос спрос на устройства для майнинга криптовалют. На это влияют низкие цены на оборудование и невысокая стоимость электроэнергии. Предложение дешевого подержанного оборудования в будущем может даже увеличиться на фоне ухода с рынка крупных зарубежных майнинговых компаний.

Майнеры в России стали резко закупаться машинами ASIC

 У дистрибутора Chilkoot продажи машины Asic двух месяцев четвертого квартала превысили объемы за весь третий, а за девять месяцев оказались на 65% больше 2021 года. C начала этого года в полтора раза спрос вырос и у BitRiver вырос, сообщил «Коммерсантъ».

Цена на видеокарты при этом стали снижаться с середины сентября. Одна из причин — переход при майнинге эфира (ETH) с алгоритма PoW на PoS. Раньше майнеры скупали видеокарты в больших количествах, теперь они нужны в первую очередь геймерам, сказал сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман. При этом, подчеркивает он, ASIC «приобретают огромную популярность».

Рынок промышленного майнинга в России значительно извлекает выгоды из существующей ситуации, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Спрос на оборудование ASIC в крупнооптовом сегменте увеличился в связи со снижением закупочных цен: они стали максимально близкими к себестоимости производства, что является наилучшей точкой входа для инвестиций, поясняет эксперт.

По словам главного аналитика «РегБлок» Анны Авакимян, общий объем рынка оборудования для майнинга криптовалют составляет 3–5 млрд рублей без учета двойного использования промышленных вычислительных мощностей.

Фото на обложке: GreenBelka / Shutterstock

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