Российский производитель товаров для сна Askona вышел на рынок Азербайджана. В Баку открылись два фирменных салона бренда – к концу года их количество увеличится до пяти.
Наряду с традиционными товарами Askona в ассортименте бренда представлены халяльные матрасы, подтвержденные сертификатом муфтията, рассказали в пресс-службе компании.
Askona инвестировала в развитие бизнеса в Азербайджане 20 млн рублей в 2022 году. До конца года объем инвестиций компании в развитие в странах присутствия составит 150 млн рублей.
«Сейчас мы открыли два первых магазина, но в планах запустить еще пять торговых точек уже в 2022 году и еще пять в 2023», – отметил исполнительный директор розницы Askona Россия и СНГ Владимир Корчагов.
Помимо России бренд Askona представлен в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане – а рынок последней компания вышла в 2022 году.
Фото на обложке: пресс-служба Askona
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как рекламировать мебель в «Дзене»: секреты Leroy Merlin, Hoff, Askona
- 2 Как вести бизнес в Азербайджане: регистрация, налоги, деловой этикет
- 3 Россияне отказались от покупки смартфонов известных брендов в пользу китайских — опрос
- 4 В списке «голубых фишек» Мосбиржи произошли изменения
- 5 Московская биржа запустит торги узбекским сумом
ВОЗМОЖНОСТИ
01 сентября 2022
01 сентября 2022
05 сентября 2022