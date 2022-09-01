Российский производитель товаров для сна Askona вышел на рынок Азербайджана. В Баку открылись два фирменных салона бренда – к концу года их количество увеличится до пяти.

Наряду с традиционными товарами Askona в ассортименте бренда представлены халяльные матрасы, подтвержденные сертификатом муфтията, рассказали в пресс-службе компании.

Askona инвестировала в развитие бизнеса в Азербайджане 20 млн рублей в 2022 году. До конца года объем инвестиций компании в развитие в странах присутствия составит 150 млн рублей.

«Сейчас мы открыли два первых магазина, но в планах запустить еще пять торговых точек уже в 2022 году и еще пять в 2023», – отметил исполнительный директор розницы Askona Россия и СНГ Владимир Корчагов.

Помимо России бренд Askona представлен в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане – а рынок последней компания вышла в 2022 году.

Фото на обложке: пресс-служба Askona