Основатель «Асконы» запустил бизнес-школу в Доброграде

Основатель «Асконы» Владимир Седов и сооснователь университета Community University Евгения Курчатова запустили школу для предпринимателей «Горки» в городе Доброград во Владимирской области. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе проекта.

Школа позиционирует себя как анти-MBA — обучение сфокусировано не на деловом администрировании, а на развитии предпринимательского мышления и технологиях масштабирования бизнеса. Программа рассчитана на развитие предпринимательских навыков в производстве, агропромышленном комплексе, медицине, IT, электронной коммерции, креативных индустриях, туризме и социальном предпринимательстве.

Как рассказали RB.RU в пресс-службе «Горок», стоимость обучения начинается от 135 тыс. рублей. Наставниками школы стали замруководителя администрации президента Максим Орешкин, соосновательница Wildberries Татьяна Ким, соучредитель лейбла Black Star Павел Курьянов, сооснователь «ВсеИнструменты.ру» Виктор Кузнецов, соучредитель Skyeng Георгий Соловьев, бывший глава дирекции Сбербанка по экосистеме юрлиц Андрей Ванин и другие.

Первая программа, которая будет посвящена масштабированию бизнеса, стартует в феврале. Кроме образовательного контента, в нее войдут четыре квартальных выезда, три интенсива, восемь ежемесячных встреч и воркшопы в малых группах. В вводном модуле примут участие 150 предпринимателей. Обучение будет проходить в гибридном режиме — очно и онлайн.

В течение 2025 года основатели «Горок» планируют запустить восемь образовательных программ, в которых поучаствуют 500 студентов. Также в будущем появится онлайн-обучение и программы-конструкторы, которые позволят предпринимателям выбрать необходимые и интересные им курсы.

По данным Forbes, «Аскона» — крупнейший в России производитель матрасов и других товаров для сна. Компания была основана в 1990 году Седовым и названа в честь одноименного швейцарского города. По собственным данным, сейчас у «Асконы» свыше 900 фирменных салонов в России, странах СНГ и Европе.

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