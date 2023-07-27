Brand Analytics представила «Аспекты» — сервис для развития продукта на данных соцмедиа

Компания Brand Analytics представила сервис автоматизированных продуктовых исследований «Аспекты», не имеющий аналогов в других российских системах. Благодаря нейросетям и ML-моделям бизнес может получить готовый отчёт по характеристикам продукта всего за день.

«Аспекты» позволяют выявлять отношение потребителей к ключевым продуктовым характеристикам продукта и конкурентам. Для этого система собирает и анализирует открытые отзывы и сообщения на маркетплейсах, форумах, отзовиках, в социальных сетях и других площадках.

В чём польза аспектов и аспектной тональности для бизнеса

С помощью «Аспектов» бизнес может быстро находить ответы на такие вопросы:

почему клиенты выбирают продукт;

какие характеристики продукта им нравятся, а какие вызывают негатив;

с какими трудностями клиенты сталкиваются при выборе, покупке, использовании продукта.

Как работают аспекты и аспектная тональность

Система Brand Analytics распознаёт, есть ли в сообщении соцмедиа упоминание аспекта, и затем оценивает, позитивно, негативно или нейтрально высказался о нём автор. Точность распознавания аспектной тональности обеспечивают ML-модели, обученные на дата-сетах, включающих 500+ тысяч сообщений соцмедиа.

ML-модели помогли выявить разные наборы аспектов для продуктов из разных отраслей. Например, для клиентов маркетплейсов, скорее, будет важна скорость доставки и ассортимент, для пользователей оператора сотовой связи — качество услуг и работа поддержки.

Как работает определение аспектной тональности, рассмотрим на примере отечественных сервисов такси. С помощью «Аспектов» проанализировали сообщения обо всех крупных игроках в этой нише на российском рынке и выяснили, как клиенты воспринимают категорию в целом.

Позитивно в сервисах такси пользователи соцмедиа оценивают:

удобство — легко работать с приложением, вызвать машину, рассчитать время на дорогу;

чистоту — авто и салона, отсутствие посторонних запахов;

безопасность — комфортное вождение и возможность добраться в нужную точку в любое время.

Негативно аудитория соцмедиа относится к таким характеристикам, как:

сервис — работа водителей, служб поддержки, диспетчеров,

качество — насколько клиентов удовлетворяет услуга, за которую они заплатили,

цена.

Ключевое преимущество аспектов Brand Analytics — возможность проводить исследования быстро. Отчёт по характеристикам продуктов и их тональности будет готов за один день — достаточно создать тему мониторинга, и аналитикам останется поработать над интерпретацией данных. Полученные данные можно использовать для формулирования гипотез, сравнения продуктов в рамках отрасли или ниши по одним характеристикам. Такой подход поможет стандартизировать продуктовый анализ для всего рынка.

Протестировать возможности «Аспектов» можно бесплатно в рамках демо-доступа к системе Brand Analytics.

Фото на обложке: ESB Professional / Shutterstock

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