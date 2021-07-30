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Российские автодилеры запустят собственный агрегатор объявлений

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) приступила к разработке концепции собственного онлайн-агрегатора объявлений о продаже подержанных автомобилей. На это участников рынка подтолкнула ситуация с ростом цена на существующих площадках.

Российские автодилеры запустят собственный агрегатор объявлений

Классифайд — это онлайн-доска объявлений, которые сгруппированы по темам. Сейчас рассматриваются различные юридические конструкции по подключению агрегатора, затем планируется подключить дилеров, нарастить базу и регулировка внутренних алгоритмов работы, сообщили «Ведомости».

Агрегатор ассоциации не будет бесплатным, но позволит увеличить конкуренцию в сегменте, а это уже обеспечит снижение цен на размещение объявлений. Эксперты считают идею создания нового классифайда отличной, но действительно конкурировать с «Авто.ру» невозможно. «Технологически сделать платформу несложно, больше 30 млн рублей  это не стоит. Но ее продвижение на рынок — не менее 500 млн рублей, а в идеале — 1 млрд рублей. Этих денег у ассоциации нет. Не очень верю, что дилеры готовы на это скидываться», — отметил основатель профессионального сообщества «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

В России сейчас три основных классифайда подержанных автомобилей — «Авто.ру», принадлежащий «Яндексу», «Авито авто» и «Дром». Эти площадки удобны покупателям, размещение там для физических лиц бесплатное. Для дилеров же классифайды являются посредниками, получая вознаграждение за размещение и продвижение объявлений о продаже. Средняя стоимость размещения одного объявления для дилера с 2016 по 2021 годы выросла почти в шесть раз до 7550 рублей, отмечают участники ассоциации, говоря еще о непрозрачном ценообразовании у классифайдов, основанном на личных договоренностях с авторитейлерами.

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Фото: ESB Professional / Shutterstock

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