Минфин назвал условия для обмена замороженными активами

Российский Минфин и «Инвестиционная палата» сообщили параметры и примерные сроки сделки по выкупу нерезидентами ценных бумаг у физлиц-резидентов. Заявки на продажу замороженных активов будут принимать с 25 марта по 8 мая.

Организатором торгов станет «Инвестиционная палата», завершить процедуры планируется к 1 сентября текущего года. Сбор заявок будет проходить при посредничестве доверительных УК, управляющих компаний паевых инвестфондов и брокеров. Обмену подлежат 3,5 тыс. биржевых инструментов.

Как будет производиться обмен

В период до 8 мая пройдет сбор заявок на выкуп от физлиц-резидентов;

затем до 31 мая сформируют лоты для выкупа нерезидентами;

заявки от продавцов-нерезидентов планируется собрать до 5 июля;

в срок до 29 июля проведут расчету по результатам выкупа.

Исключение составят бумаги «СПБ Биржи», которые оказались заблокированными после включения площадки в санкционные списки, следует из данных ЦБ.

Банк России утвердил порядок взаимодействия участников рынка при обмене замороженными активами 8 декабря 2023 года. Совет директоров ЦБ решил, что инвесторы из РФ смогут продать зависшие иностранные бумаги нерезидентам за средства, находящиеся на счетах типа «С».

Реализовать можно только бумаги, учтенные национальным расчетным депозитарием (НДР). Российские инвесторы смогут подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей.

Продать свои ценные бумаги смогут и нерезиденты. Однако активы будут зачислять на специальные транзитные счета для учета ценных бумаг.

Счета НДР попали под блокировку европейских депозитариев Clearstream и Euroclear в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины.

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