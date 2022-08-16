Производитель Persil и Vernel выставил российские активы на продажу

Немецкий производитель моющих и чистящих средств Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel — Henkel — выставил на продажу свои российские и белорусские активы. Компания потеряла из-за ухода из обеих стран €184 млн.

В России производителю принадлежат 12 офисов и 11 заводов по всей России. На российские активы претендуют несколько местных инвесторов, саму продукцию могут заменить действующими на рынке игроками, передают «Ведомости».

На начало года стоимость активов Henkel в России с учетом прав на использование брендов составляла не менее €600 млн. Сейчас, скорее всего, цена не превысит €150–180 млн даже при продаже российским, китайским или турецким представителям бизнеса, сказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По словам главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, Henkel не может продать свой бизнес, потому что просит слишком высокую цену за активы. Она предположила, что производитель не хочет продавать активы, но вынужден заявить об этом, так как эта компания является публичной.

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